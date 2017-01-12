 أمريكا ترفع العقوبات عن السودان جزئياً | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا ترفع العقوبات عن السودان جزئياً

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أمريكا ترفع العقوبات عن السودان جزئياً

تواصل – وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات عن السودان 6 أشهر لتشجيع حكومة الخرطوم على اتخاذ مزيد من الخطوات بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وجدّدت أمريكا في الوقت ذاته، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الجمعة، قانون الطوارئ الوطني المفروض على الخرطوم منذ 1997.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية العقوبات سياسية هدفُها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة مزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

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