خبير اقتصادي: إيقاف القروض العقارية ساهم في انخفاض أسعار الوحدات السكنية

تواصل ـ الرياض:

قال الخبير الاقتصادي محمد السويد: إنّ إيقاف قروض صندوق التنمية العقارية لأكثر من عام أسهم في خفض أسعار العقار بأقل من 20%، غير أنه لم يكن سبباً رئيسياً في انخفاض العقار مؤخراً.

وتوقع السويد، أن يُسهم إعلان الدفعة الجديدة من “الصندوق” منتصف الشهر الجاري في رفع أسعار العقار كونها ستكون محدودة وبنسب متفاوتة بين مستحق وآخر، وأن السيولة المالية الجديدة يُمكن أن تسهم في استقرار قطاع العقار، وفقاً لـ”الوطن”.

وذكر السويد، أن تفاوت نسبة الاقتراض تتوافق مع سياسة الدولة الجديدة عبر تقليل مخاطر الإقراض التي تعثّر سداد الكثير منها في الفترة الماضية لعدم ارتباطها بالأمور الائتمانية.