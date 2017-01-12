 «النمر» يحذر: مستحضر «لابيك» يسبب الفشل الكلوي | صحيفة تواصل الالكترونية

«النمر» يحذر: مستحضر «لابيك» يسبب الفشل الكلوي

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«النمر» يحذر: مستحضر «لابيك» يسبب الفشل الكلوي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من مستحضر يسوّق على أنه علاج للنقرس والمفاصل قد يسبب استعماله الإصابة بالفشل الكلوي.

وكتب النمر عبر تويتر: “تحذير: مستحضر “لابيك” يسوّق على أنه علاج للنقرس والمفاصل وهو محظور دوليا لأنه يحتوي تركيز عالي من مادة الفينايل بيتازون التي تسبب فشل الكلى”.

يشار إلى أن وزارة الصحة سبق وأن حذرت من تناول مستحضر “لابيك” الذي يدعي علاج حالات النقرس الحادة وآلام الروماتيزم والمفاصل والعمود الفقري وعلاج حالات البرد والأرق، حيث أظهرت نتائج التحليلات التي أجرتها هيئة الغذاء والدواء احتواء المستحضر على بعض الأعشاب والمواد المسكنة بتراكيز عالية والمحظور استخدامها دوليا لخطورة أعراضها الجانبية مثل حدوث قرحة بالجهاز الهضمي أو تلف بالكلى أو نزيف داخلي أو تقرحات بالفم.

 

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