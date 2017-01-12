«المياه»: لا نمتلك صلاحية مطالبة ملاك العقارات بتركيب عدادات لكل وحدة

تواصل – الدمام:

أكد مصدر مسئول في المديرية العامة للمياه، أنه لا سلطة لمديريات المياه على ملاك العقارات بتركيب عدادات مستقلة لكل وحدة سكنية، مبينا أن المديرية لا تتدخل بأي علاقة تعاقدية بين ملاك العقارات والمستأجرين.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية المياه في المنطقة الشرقية فهد العنزي، إنه بإمكان ملاك العقار فصل الشبكات الداخلية للوحدات السكنية بالتقدم بطلب عداد مستقل لكل وحدة سكنية بشرط سداد الرسوم والإجراءات المستحقة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأضاف: يحق للمالك والمستأجر في حال التراضي بتركيب مقياس متري للاستهلاك يحصل عليه من الشركات المختصة، ويتم من خلاله معرفة استهلاك المستأجر من قبل المالك ودفع قيمة استهلاك الوحدة من المياه وفقا للتسعيرة أو للسعر المتفق عليه بينهما.

وفيما يخص برفع ملاك العقارات أسعار فواتير المياه على السكان، أوضح”العنزي” أن ذلك يعود لتغير وارتفاع تسعيرة المياه المعمول بها منذ عام، ما ينعكس على الأسعار المتفق عليها بين صاحب العقار والساكن.

يأتي ذلك بعد تذمر عدداً من المواطنين والمقيمين من رفع بعض المستثمرين في قطاع تأجير الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية، أسعار فواتير المياه بنسبة بلغت أكثر من 150 في المائة وذلك اعتبارا من بداية الشهر الجاري.