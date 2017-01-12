اليمن.. مليشيا الحوثي اختطفت 20 امرأة و118 طفلاً خلال عام

تواصل – متابعات:

وثّق تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ارتكاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، 17.128 انتهاكاً طالت المدنيين في 20 محافظة خلال عام تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأحصى التقرير الذي صدر أمس الخميس، 2466 قتيلا، وعدد الجرحى 6042 مصابا، كما تم اختطاف واعتقال 5092 مدنيا، وتدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة، بحسب الوطن.

وأشار التقرير إلى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، إذ بلغ عدد المختطفين 5092 مدنيا بينهم 20 امرأة و118 طفلا، وأن محافظة صنعاء تصدرت القائمة من ناحية العدد، إذ بلغت الاختطافات 694، تلتها البيضاء 655، ومحافظة إب 539 مختطفا.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن، لا سيما القرار 2216، وإلزام الميليشيات بوقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.