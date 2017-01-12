نصائح مهمة للتغلب على آلام البطن

تواصل – وكالات:

تعد تشنجات فترة الطمث وعسر الهضم والحموضة وقرحة المعدة والإمساك وسرطان القولون وتناول الطعام غير الصحي من الأسباب التي تؤدى إلى آلام البطن في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

لذا من الممكن التغلب على هذه المشكلة باتباع بعض النصائح، وفقا لما ورد في تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”:

1- إذا كنت تشعر بألم خفيف أسفل البطن في الصباح، يجب شرب الكثير من الماء، لأنه يتغلب على الإمساك.

2- تجنب شرب القهوة، إذا كان لديك ألم في البطن، لأن محتوى الكافيين يزيد من التهابات البطن التي تجعل الألم يزداد سوءاً.

3- إذا كان لديك ألم حاد في منتصف منطقة البطن، فيمكن أن يكون ذلك من التهاب المعدة، لذا حاول شرب كوب من الزنجبيل الدافئ.

4- أما بالنسبة لألم المعدة الخفيف، فمن الممكن محاولة التغلب عليه بممارسة تمارين رياضية خفيفة في الصباح، فإنها تساعد في التخلص من بعض الغازات التي تكون متراكمة ففي البطن.

5- إذا تناولت الأدوية واستمر ألم المعدة بعدها، فمن المهم استشارة الطبيب فورا وإجراء الفحوصات اللازمة، وحسب التقرير فإن هناك أنواعا عديدة من آلام البطن التي يمكن أن تكون ناجمة عن أسباب مختلفة منها تراكم الغازات والتهاب المعدة.