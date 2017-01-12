هاتف ذكي يقدم إرشادات مهمة لمستخدميه

تواصل – وكالات:

قالت شركة “إتش تي سي”، أمس، إن هاتفها الذكي الجديد الموجود بالأسواق، يستطيع التصرف بمثابة مساعد شخصي لمستخدمه، بخطوات عدة، مثل ترتيب المواعيد ووضع جدول للنوم وكذا الطلب من صاحبه أن يرتدي ملابس أكثر لدى اشتداد البرد.

ويستطيع الهاتف الجديد أن يحدد من تلقاء نفسه اللحظة الأنسب لتشغيل خاصية اقتصاد الطاقة على الهاتف، كما يراكم في ذاكرته معلومات عن عادات المستخدم حتى يساعده بشكل أفضل، ويوصيه في أيام العطل مثلا بضبط منبهه على ساعة متأخرة وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتتيح الشركة المزايا الجديدة، في جهازي “إتش تي سي يو” و”يو بلاي”، بسمك يصل إلى 5.7 إنشات، وشاشة من 5.2 إنشات.