«واتس آب» يسمح للمستخدمين بإرسال الصور المتحرّكة

تواصل – وكالات:

كشف تطبيق التراسل الفوري “واتس اب”، عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث وإرسال الصور المتحرّكة من نوع GIF عبر موقع مكتبة الصور Giphy وTenor.

وأظهرت النسخة التجريبية ذات الرقم 2.17.6 إمكانية استعمال الميزة الجديدة بالضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحرّكة GIF عبر شريط سفلي جديد.

وعملت “واتس آب” على تحديث تطبيقها الموجّه إلى نظام أي أو إس بحيث يدعم الصور المتحركة GIF في نوفمبر الماضي بعد مرور فترة طويلة على دعم باقي تطبيقات التراسل لهذه الميزة.

وزادت النسخة التجريبية الحالية من عدد ملفات الصور والفيديوهات التي يمكن إرسالها في المرة الواحدة إلى 30 ملف بدلاً من 10 ملفات كما كان الحال سابقاً، إلا أن كلا الميزتين لم تتواجدا خلال أحدث نسخة تجريبية ذات الرقم 2.17.8.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في الحصول على النسخ التجريبية الأحدث وتجربة المميزات قبل وصولها إلى النسخ الرسمية النهائية الاشتراك ببرنامج “واتس اب التجريبي” في متجر “جوجل بلاي Google Play”.