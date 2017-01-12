 وفاة شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية والصلاة عليه بجدة غداً | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية والصلاة عليه بجدة غداً

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وفاة شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية والصلاة عليه بجدة غداً

تواصل – نايف الحربي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الجمعة، الشيخ محمد محسن صالح الأحمر شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وذلك عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

وعُرف الفقيد، رحمه الله، بوجاهته الاجتماعية وحكمته وعدالته وأدواره الكبيرة في الإصلاح ذات البين وحل مختلف القضايا بين المواطنين.

وسيتم تشييع الفقيد بعد صلاة ظهر يوم غد السبت 14 يناير 2017 ، بعد الصلاة عليه في مسجد الجفالي بحي البغدادية بمدينة جدة مقابل وزارة الخارجية ومواراة جثمانه بمقبرة أمنا حواء بحي العمارية.

 

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