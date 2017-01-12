 الأحد.. بدء التسجيل للابتعاث في تخصص «طيران هليكوبتر» | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد.. بدء التسجيل للابتعاث في تخصص «طيران هليكوبتر»

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الأحد.. بدء التسجيل للابتعاث في تخصص «طيران هليكوبتر»

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “وظيفتك وبعثتك” لمرحلة البكالوريوس في تخصّص “طيران هليكوبتر”، لمدة 4 أيام ابتداءً من بعد غدٍ “الأحد”.

وقالت الوزارة: إن شروط الابتعاث تتمثّل في حصول المُتقدمين على شهادة إتمام الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية”، أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%، أو ما يعادلها.

وأضافت الوزارة للشروط، الحصول على درجة لا تقل عن 65% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT)، مؤكدةً عدم  قبول اختبار بديل عن هذين الاختبارين.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1437/1436هـ، وألا يقل عمره عن 17 سنة، ولا يزيد على 20 سنة، حسب بطاقة الهوية الوطنية، وأن يلتزم بالعمل ضمن قطاع وزارة الداخلية بعد تخرّجه.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية برنامج “وظيفتك وبعثتك” التي وقعتها الوزارة مع نظيرتها الداخلية، لإتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصّصة للابتعاث في درجة بكالوريوس تخصص “طيران هليكوبتر”، بحسب “المدينة”.

 

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