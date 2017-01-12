التدخين والعمر مِن مُسببات ارتفاع الكوليسترول

تواصل – وكالات:

يُعد ارتفاع الكوليسترول في الدم، أحد الأمراض الشائعة، الذي تتجاوز حجم الإصابة به في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 100 مليون مريض، وترجع أسبابه إلى 7 أشياء تتمثّل في:

1- نظامك الغذائي:

الإفراط في تناول الدهون المشبعة يمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول، ويمكنك أن تجد الدهون غير الصحية في الأطعمة المأخوذة من الحيوانات، فلحوم الأبقار والعجول والألبان والبيض والزبد والجبن كلها تحتوي على دهون مشبعة، أيضاً الأغذية المعلبة التي تحتوي على زيت جوز الهند وزيت النخيل أو زبدة الكاكاو قد تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، كما توجد أيضاً في السمن والسمن النباتي والبسكويت والرقائق وغيرها من الوجبات الخفيفة.

2- وزنك:

زيادة الوزن في منطقة البطن أو ما يعرف باسم “الكرش”، لا يؤثر فقط على حياتك الاجتماعية، فإن زيادة الوزن ترفع مستويات الدهون الثلاثية وفي الوقت نفسه تؤدي إلى انخفاض مستويات HDL أو الكوليسترول الجيد، وسيعمل إنقاص الوزن خاصة من هذه المنطقة على تحسين الحالة الصحية وبالتالي مستويات الكوليسترول.

3- مستوى نشاطك البدني:

يتسبب انعدام النشاط البدني في زيادة مستويات LDL أو الكوليسترول الضار، وانخفاض مستويات HDL أو الكوليسترول الجيد، لذا من الأفضل أن تنهض وتبدأ في التحرك بشكل أكبر.

4- العمر والنوع:

بعدما يبلغ الإنسان سن الـ 20، تبدأ مستويات الكوليسترول في الارتفاع بشكل طبيعي، بالنسبة للرجال، يستقر مستوى الكوليسترول بعد سن الخمسين، بالنسبة للنساء، فإن مستويات الكوليسترول تظل منخفضة نسبياً حتى سن اليأس، وبعد ذلك يرتفع مستوى الكوليسترول إلى المستوى نفسه الخاص بالرجال.

5- الصحة العامة:

لا يجب أن تتخطى الكشف السنوي، واطلب من الطبيب أن يشرح لك مدى خطورة إصابتك بأمراض القلب، وعليك أن تدرك أن بعض الأمراض مثل السكري والغدة الدرقية قد تسبب ارتفاع الكوليسترول.

6- تاريخ عائلتك:

عائلتك قد تشير إلى إمكانية إصابتك بالمرض، إذا كان أعضاء عائلتك يعانون من ارتفاع الكوليسترول، فهذا يعني أنه أنت أيضاً قد تكون عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول.

7- التدخين:

التدخين يؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، فضلاً عن أنه قد يؤدي إلى الوفاة.