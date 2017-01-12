 بالفيديو.. «سطحة» تنقل «بيت شعر» بطريقة خطيرة على الدائري في الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «سطحة» تنقل «بيت شعر» بطريقة خطيرة على الدائري في الرياض

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تواصل – سعود الخالد:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، مقطع فيديو لإحدى السطحات وهي تنقل “بيت شعر” على الطريق الدائري الشرقي في الرياض بطريقة خطيرة.

وأوضح مصور المقطع أنه صادف السطحة وهي تنقل “بيت الشعر” بإهمال أثناء سيره باتجاه الشمال بعد مخرج 11 ظهر اليوم الجمعة، فيما تمت الإشارة لحساب الإدارة العامة للمرور بـ”تويتر” لملاحقة السائق المتهور.

وعلق المغرد إبراهيم “خطر، وينك يا مرور الرياض، من أمن العقوبة أساء الأدب”، فيما كتب محمد “ولا هو مربط، ومسرع فيه بعد لا حول ولا قوة إلا بالله”.

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