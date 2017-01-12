 إنقاذ طفلة ابتلعت قشور الفول السوداني في تبوك | صحيفة تواصل الالكترونية

إنقاذ طفلة ابتلعت قشور الفول السوداني في تبوك

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إنقاذ طفلة ابتلعت قشور الفول السوداني في تبوك
صورة توضيحية

تواصل – تبوك:

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في مدينة تبوك، – بعناية الله – من إنقاذ حياة طفلة، تبلغ من العمر 7 أشهر، ابتلعت 3 قطع من قشور الفول السوداني، مما أدى إلى إغلاق مجرى التنفس لديها.

وقال استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الذي أجرى العملية: إنّ الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد منتصف الليل، عن طريق الهلال الأحمر، بحسب “المدينة”.

وأضاف أن مدير الطوارئ، أخصائي طب الطوارئ، محمد العمراني، باشر الحالة، وأجرى الإسعافات الأولية للطفلة، التي بدت عليها أعراض نقص الأكسجين، مما استدعى إجراء جراحة سريعة لها، بالمنظار لاستخراج الأجسام الغريبة، مؤكداً أن الطفلة بحالة جيدة.

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