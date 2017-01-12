جامعة الطائف: لا إعادة لاختبار الرياضيات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نفى المتحدثُ لجامعة الطائف صالح الثبيتي، وضع اختبار بديل لاختبار الرياضيات في السنة التحضيرية الذي أثار ضجّة طلابية برسوب ما يصل إلى 700 طالب فيه.

وبيّن الثبيتي في مداخلته مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن اختبارات السنة التحضيرية لا يُحدّدها أستاذ واحد، بل يتم وضعها عبر لجان من الطلاب والطالبات ليكون الاختبار مُنصفاً للجميع.

وأكّد الثبيتي، التزام الجامعة بمعايير ضبط الاختبار والتقويم ومراقبة الاختبارات، وتقديم أي أستاذ جامعي إلى اللجان الرسمية حال تجاوز صلاحياته لاتخاذ الإجراءات الرسمية، كما أكد أنه إذا ثبت أن الأستاذ الجامعي هدّد الطلاب وتوعدهم بصعوبة الأسئلة فأن أبواب المسؤولين مفتوحة.