 السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية المتهمة بركل لاجئ سوري وطفله | صحيفة تواصل الالكترونية

السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية المتهمة بركل لاجئ سوري وطفله

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السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية المتهمة بركل لاجئ سوري وطفله

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة في هنغاريا، حكماً قضائياً بالسجن ثلاثة أعوام على المصورة التلفزيونية التي ركلت مهاجرين سوريين أثناء محاولتهم الهرب من مطاردة الشرطة.

وكانت تسجيلات فيديو، قد أظهرت المصورة التلفزيونية بيترا لازلو، وهي تركل فتاة وتعرقل رجلاً يحمل طفلاً عندما كان مئات المهاجرين -معظمهم من اللاجئين السوريين- يهربون من الشرطة الهنغارية على الحدود الجنوبية لهنغاريا مع صربيا في سبتمبر 2015م.

وتمت إقالة المصورة التلفزيونية -وقتها- من قناة الأخبار اليمينية (إن.1 تي.في) والمعروفة أيضاً باسم تلفزيون نيمزيتي بعد انتشار تسجيلات فيديو لتصرفاتها في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وقالت الشرطة الهنغارية –حينها- إنها استجوبت لازلو باعتبارها مشتبهاً بها بعد أن طلب مدعون التحقيق بشأن السلوك غير المنضبط.

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