 «الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً في شمال وغرب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً في شمال وغرب المملكة

0
«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً في شمال وغرب المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على شمال وغرب المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد ايضا

السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية المتهمة بركل لاجئ سوري وطفله

السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية المتهمة بركل لاجئ سوري وطفله

اليمن.. قيادي حوثي يتحرش بطفل ويقتله

اليمن.. قيادي حوثي يتحرش بطفل ويقتله

مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران

مواطن يعتدي على طبيب بـ«اللكمات» في مستشفى نجران

مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>