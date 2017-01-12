 مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

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مصادر: صندوق التنمية العقارية يُموّل 70 ألف مواطن عبر البنوك

تواصل – الرياض:

يُعلن صندوق التنمية العقارية، قريباً تمويل 70 ألف مواطن عبر المصارف التجارية في جميع مناطق المملكة.

وأكّدت مصادر مطلعة، أنّ “الصندوق” يضمن للبنوك كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف، ويضمن بعض الأعباء المالية لأصحاب الدخل الجيّد والممتاز، بحسب “الاقتصادية”.

وقالت المصادر: إنّ من المُنتظر أن يُعلن “الصندوق” الأحد المُقبل عن 4 منتجات إسكانية “أرض وقرض، وفلل، وشقق، وتمويل”، لـ 270 ألف مواطن، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وذكرت المصادر، أن “المنتجات السكنية لوزارة الإسكان، تستهدف 200 ألف مواطن، وتشمل أراضي وفيللاً وشققاً بمختلف مناطق المملكة، بينها مشاريع “أرض وقرض” بالرياض والدمام.

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