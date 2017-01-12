«العمل» تودِع مبالغ مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

تواصل ـ خالد العبدلله:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر الجاري لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 434,496,093 مليون ريال.

وبين الصبحي، أن عدد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها بلغ 28,334 ألف حالة، تُمثّل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين مباشرةً.

وأكد الصبحي، أن الهدف الأساسي من البرنامج تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معيّنة وضعتها الوزارة تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات الصرف، بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد.