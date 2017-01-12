«التعليم» تُدشّن نظام التحوّل الإلكتروني

تواصل ـ الرياض:

دشّن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، نظام التحول الإلكتروني لإدارة مشاريع الوزارة، كما كرم وكلاء الوزارة السابقين للمباني التعليمية، خلال لقاء القطاعات الهندسية المنعقد في مقر الوزارة.

وقال الوزير: إن الوزارة تتطلع إلى بيئة أكثر جاذبية وأقدر على تقديم الخدمة للمعلمين والمعلمات والبيئة المدرسية في تنفيذ نشاطاتهم وبرامجهم التعليمية “.

وأضاف: نتطلع أن يؤدي هذا اللقاء إلى تحقيق أفضل المنتجات الهندسية في قطاع المباني وإيجاد بيئة تعليمية تناسب هذا العصر والمرحلة القادمة.

وأكد الوزير سعيهم إلى التخلّص من لمباني المستأجرة، التي قال : إنها لا تصلح للعملية التعليمية، مما يتطلّب اعتمادات مالية كبيرة، بحسب “الرياض”.

وحدّد الوزير العقبات التي تواجههم في التمويل كعقبة رئيسية، بجانب حاجتهم إلى تكامل الجهود والعمل المستمر لتحقيق أفضل قدر ممكن من الإنتاج في توفير المباني ومتابعة المشاريع وإعداد المواصفات وكل ما يرتبط بعمل المهندس في هذا الجانب.

وبيّن الوزير أن المشاريع التي تواجه عقبات تستوجب وجود منظومة إدارية وهندسية متكاملة وقادرة على القيام بالجهد اللازم لإنجاحها وتوفيرها في أقرب وقت ممكن.

وشدّد العيسى، على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعات ومناقشة القضايا التي ترتبط بعمل المهندس والقطاعات، وآلية التغلّب على العقبات الإدارية والتنظيمية والإجرائية لإنجاح هذه المنظومة الكبيرة.