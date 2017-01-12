 تحديد هوية لص حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها في «صبيا» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تحديد هوية لص حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها في «صبيا» (فيديو)

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تواصل – سامي الثبيتي:

أعلنت شرطة منطقة جازان، أمس الخميس، تحديد هوية لص قام بتكسير زجاج سيارة شاب في محافظة صبيا، خلال وجوده بأحد المطاعم، وسرقة متعلقاته الشخصية.

وقالت شرطة جازان: إنها “استعانت بكاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم، الذي كان الشاب يتناول فيه الطعام برفقة زملائه، قبل أن يخرج ويتفاجأ بتعرضه للسرقة، ويقوم بإبلاغ الشرطة، وذلك لتحديد هوية اللص”.

وأظهر المقطع قيام اللص بتكسير زجاج السيارة الأمامي، ليفتح الباب الخلفي ويأخذ بسرعة الأغراض الشخصية للشاب، بينما كان في انتظاره شريك له يستقل دراجة نارية.

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