«إيسيسكو» تستنكر الاعتداء على مدرسة للمسلمين في هولندا

تواصل – واس:

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‘‘إيسيسكو‘‘، بالأمس، إطلاق جهة مجهولة الرصاص على المؤسسة التعليمية ‘‘الصديق‘‘ بمدينة أمستردام، والتي يدرس فيها طلاب صغار أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة في هولندا.

وقالت ‘‘إيسيسكو‘‘ في بيان لها: ‘‘إن هذا العمل يعد اعتداء إرهابيا، الهدف منه تخويف الجالية المسلمة، وتهديد أمن وسلامة أبنائهم في المؤسسات التعليمية‘‘.

ودعت المنظمة، السلطات الهولندية المختصة إلى البحث عن مرتكبي هذا الاعتداء الشنيع ومعاقبتهم طبقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأقليات المسلمة، ومساجدها، ومدارسها الخاصة، من أعمال العنصرية والتمييز العرقي، التي يقترفها أشخاص وهيئات محسوبة على التيار اليميني المتطرف.