بصمة الإصبع.. طريقة جديدة للقراصنة لاختراق الحسابات الشخصية

تواصل – ترجمة:

قالت صحيفة ‘‘تليجراف‘‘ البريطانية: ‘‘إن معظم الناس يعلمون خطورة نشر معلومات حساسة تتعلق بالهوية الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كخطاب بالعنوان أو تذكرة طائرة، نظرا لإمكانية استخدام تلك المعلومات من قبل المحتالين‘‘.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بحثا علميا كشف أن بالتلويح على سبيل المثال بعلامة النصر، قد يشكل تهديدا أمنيا، مؤكدة أن القراصنة بإمكانهم إعادة طباعة بصمة الإصبع التي تمثل مفتاحا للهواتف وأجهزة الحاسب والتابلت عن طريق هذه العلامة.

ووجد باحثون، في المعهد الوطني للمعلومات باليابان، أن بصمات الأصابع يمكن استخدامها بسهولة من خلال إعادة طباعتها من الصور التي تلتقط حتى مسافة 3 أمتار دون الحاجة لتكنولوجيا متقدمة، لذلك فإن الصورة طالما كانت واضحة وجيدة الإضاءة، يمكن أن تستغل بسهولة.