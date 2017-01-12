مواطنون مرضى في مصر يستغيثون ويناشدون إعادتهم إلى المملكة

تواصل – خالد العبدالله:

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هشتاج بعنوان “مرضي سعوديين محتجزون في مصر”، رصدوا من خلاله معاناة عدد من المواطنين خلال رحلتهم العلاجية في مصر.

وطالب المغردون خلال الهاشتاج، سفارة المملكة في القاهرة بالتفاعل معهم؛ ومتابعة قضيتهم، وتصحيح أوضاعهم، منتقدين للروتين الذي راح ضحيته بعض المرضى، متسائلين هل هي رحلة علاج أم رحلة عذاب؟.

وقال عبدالله الشبرمي عبر حسابه على تويتر: “بدلاً من تهدئتنا واحتواء الموقف قام السفير بتوبيخنا واننا نحن جنينا على انفسنا رغم أنني معي أوراق مصدقه منهم أمان4”.

وأضاف أبوعبدالملك المعلث: “نأمل من معالي الوزير النظر في وضعهم والأمرعلى من يلزم بسرعة إنهاء معاناتهم”.

وعبر صاحب حساب Nasser ‏ @ nasser_n31، عن غضبه قائلا: “وش مهام عمل السفراء خارج المملكه تجاه المواطنين لازم يشكون في تويتر علشان تفزعون لهم وربي مصيبه حسبي الله”.

وقال نبيل بن أحمد: “إلى معالي وزير الخارجية المحترم، المواطنون قاموا بسداد جميع المستحقات ومازلوا محتجزين”.