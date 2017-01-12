تكريم 40 نزيلاً حفظوا القرآن بدار الملاحظة في جدة

تواصل – نايف الحربي:

طالب مدير دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة، محمد الجعيد، جمعية خيركم بزيادة عدد حلقات القرآن بالدار؛ وذلك لزيادة إقبال النزلاء على الحلقات، وتلمس مسؤولي الدار أثر القرآن الكريم في تغيير سلوك النزلاء، وذلك في كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم 40 نزيلاً حفظوا القرآن الكريم.

وأكد الجعيد أن حلقات القرآن صنعت ما وصفه بـ”المعجزات” في دار الملاحظة حيث بدا تأثير القرآن واضحاً على النزلاء بمختلف القضايا، فقد حولهم من مرتكبي انحرافات إلى عناصر فاعلة وإيجابية، وباتوا يحافظون على الصلوات ويتعاونون مع مسؤولي الدار في تنفيذ البرامج والأنشطة.

وفي كلمته خلال الحفل هنأ المشرف العام على مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بجدة، عبدالرحمن المحيميد العبدالجبار، النزلاء على حفظ القرآن وعلى تفاعلهم الإيجابي مع زملائهم بالدار، مشيراً إلى أن الجميع قد يرتكبون الأخطاء ولكن التوبة والعودة إلى الله هي النجاة، وعلى الجميع أن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع، فالوطن بحاجة لتكاتف أبنائه، كما أشاد بدور معلمي حلقات القرآن بالدار داعياً المولى لهم بالتوفيق.

وفي ختام الحفل الذي شهد العديد من التلاوات القرآنية لنزلاء الدار، والملاحم الشعرية، والعروض المسرحية، كرم العبدالجبار والجعيد النزلاء، ومعلمي حلقات القرآن، وعدداً من مسؤولي الدار.