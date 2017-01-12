شرطة الطائف تطيح بـ ٤ شباب سرقوا عددا من المحال التجارية

تواصل – سعود الخالد:

أكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة الطائف، تلقت عددا من البلاغات خلال الفترة الماضية، تتضمن سرقة بعض المحال التجارية، وكذالك مواد بناء تحت الإنشاء.

وأضاف، تم تشكيل فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي، لكشف ملابسات هذه السرقات وضبط مرتكبيها، وأسفرت النتائج -بعون من الله وتوفيقه- عن ضبط ٤ متهمين وبسماع أقوالهم، أرشدوا على موقع السرقات والمسروقات،

وتابع، تم توقيف الشباب الأربعة، لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.