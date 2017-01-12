«جوجل» ترفع دقة مقاطع «يوتيوب» لهواتف آيفون الصغيرة

تواصل – وكالات:

لتقديم خدمة مميزة لعملائها، أقدمت شركة ‘‘جوجل‘‘ في تحديثها الجديد الذي يحمل رقم إصدار 11.49 لتطبيق يوتيوب، على رفع جودة الفيديو إلى 1440p لأصحاب هواتف آيفون صاحبة حجم شاشة 4.7 بوصة، وآيفون حجم 4 بوصة، لإتاحة عرض الفيديو على ‘‘يوتيوب‘‘ بحد أقصى 1080p.

جاء ذلك، بعد تحديث سابق لتطبيق يوتيوب على آيفون، عمدت فيه جوجل إلى رفع دقة الفيديو لبعض هواتف آيفون، وتحديداً الهواتف ذات حجم شاشة 5.5 بوصة فأكبر، لترفع من دقة الفيديو إلى جودة 1440P، دون نماذج آيفون الأخرى وتركها بجودة 720p.

لكن يرى بعض التقنيين أن قرارات جوجل فيما يتعلق بتطبيقها يوتيوب على iOS تعد تعسفيّة، بالنظر إلى النظام الآخر وهو أندرويد، الذي تكون فيه الدقة والجودة العظمي لـ QHD والتي يمكن أن تصل لجودة 2560P، فضلاً عن تأخر جوجل في دعم الجودات الكبيرة، لكن تظل هذه سياسة متبعة لدى الشركة.