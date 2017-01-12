 مواطن يوثق تشويه متنزه «شعيب الحيسية» بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يوثق تشويه متنزه «شعيب الحيسية» بالرياض (فيديو)

0

تواصل – خالد العبدالله:

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقه أحد المواطنين، انتشار القمامة في منطقة شعيب الحيسية التي تبعد عن مدينة “الرياض” بحوالي 50 كم، وتعد من أفضل الأماكن للتنزه.

وأثار الفيديو استياء المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ نظراً لإهمال بعض المتنزهين وتعديهم على حقوق الآخرين، مطالبين المواطنين المتنزهين بالحفاظ على الأماكن السياحية، والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

ويعتبر شعيب الحيسية من الأودية الكبيرة، ويمتد على مساحة كبيرة بين جبال طويق، ويقع على الطريق ما بين العيينة وسدوس، ويبعد عن الرياض بحوالي 50 كم.

شاهد ايضا

«العمل» تدشن برنامج «حساب المواطن» على «تويتر»

«العمل» تدشن برنامج «حساب المواطن» على «تويتر»

«إيسيسكو» تستنكر الاعتداء على مدرسة للمسلمين في هولندا

«إيسيسكو» تستنكر الاعتداء على مدرسة للمسلمين في هولندا

عقوبات أمريكية على 18 مسؤولاً سورياً في قضية الأسلحة الكيميائية

عقوبات أمريكية على 18 مسؤولاً سورياً في قضية الأسلحة الكيميائية

مواطنون مرضى في مصر يستغيثون ويناشدون إعادتهم إلى المملكة

مواطنون مرضى في مصر يستغيثون ويناشدون إعادتهم إلى المملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>