مواطن يوثق تشويه متنزه «شعيب الحيسية» بالرياض (فيديو)

تواصل – خالد العبدالله:

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقه أحد المواطنين، انتشار القمامة في منطقة شعيب الحيسية التي تبعد عن مدينة “الرياض” بحوالي 50 كم، وتعد من أفضل الأماكن للتنزه.

وأثار الفيديو استياء المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ نظراً لإهمال بعض المتنزهين وتعديهم على حقوق الآخرين، مطالبين المواطنين المتنزهين بالحفاظ على الأماكن السياحية، والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

ويعتبر شعيب الحيسية من الأودية الكبيرة، ويمتد على مساحة كبيرة بين جبال طويق، ويقع على الطريق ما بين العيينة وسدوس، ويبعد عن الرياض بحوالي 50 كم.