الرياض.. 26 طالبة يتنافسن بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

تواصل – هياء الدكان:

اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها التاسعة عشرة على مستوى إدارة التعليم بمنطقة الرياض بإشراف إدارة التوعية الإسلامية.

ومن أهداف المسابقة تشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله – جل وعلا – حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.

وتتكون فروع المسابقة من خمسة فروع هي: الفرع الأول: حفظ القرآن كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله، الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد، الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد.

وكان عدد المتقدمات ستاً وعشرين طالبة كالتالي: “طالبتان في الفرع الثاني، وخمس طالبات في الفرع الثالث، وثماني طالبات في الفرع الرابع، وإحدى عشرة طالبة في الفرع الخامس، في حين لم يتقدم أحد للفرع الأول”.

و كانت نتيجة التصفيات كالتالي:

الفرع الأول / لم يتقدم أحد.

الفرع الثاني / لم يجتز أحد.

الفرع الثالث/

المركز الأول: غادة أحمد الزايدي ثتق ٦. مكتب شمال.

المركز الثاني: منار محمد القحطاني متق ٩ مكتب جنوب.

الفرع الرابع /

المركز الأول: أروى مبارك محمد المسن متق ٩ مكتب جنوب.

المركز الثاني: أنفال حسن الدوسري متق ١٣ مكتب الشفاء.

المركز الثالث: أروى عبدالله السعيد ثتق ٤ مكتب البديعة.

الفرع الخامس/

المركز الأول: شهد عبدالإله محمد سليم ث ١٦١. مكتب شمال.

المركز الثاني: ميمونة جمال بخش. ثتق ٧ مكتب النهضة.

المركز الثالث: سارة هشام آل الفريان ثانوية دور الذكر الأهلية مكتب تعليم وسط.

هذا، وتأتي مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات شعلة من نور، وقبساً من ضياء، وثمرة مباركة من غراس طيب كريم، فالتنافس في القرآن الكريم يحيي قلوب الناشئة، ويحفزهم على الخير، ويجعل منهم بناة خير للوطن، ومصادر عز للأمة؛ إذا تربين على خلق القرآن، وعملن بما فيه من العقائد والأحكام والآداب.