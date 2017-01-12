خارطة طريق للمعلم.. مشرف تربوي يبتكر برنامجاً لتجويد العملية التعليمية للطلاب

تواصل – هياء الدكان:

ابتكر أحمد العضيب، أحد المشرفين التربويين، في إحدى مدارس شرق الرياض، برنامجاً تعليمياً لتجويد العملية التعليمية؛ وهو ما عده المتخصصون، خارطة طريق للمعلم، لتحقيق الأهداف المنشودة في المادة التي يدرسها للطلاب.

وأوضح العضيب، أن البرنامج يهدف بخطواته المنهجية والعلمية، لتجويد العملية التعليمية، وإيجاد حلول لكثير من الصعوبات التي يواجهها قادة الميدان التربوي.

وأضاف المشرف التربوي، أن خطوات البرنامج، تتضمن تحقيق أهداف المادة التي يدرسها المعلم، بطريقة سهلة ومرنة وواضحة، سواء أكان معلم المادة قديماً أم حديثاً؛ لأنه يجد نفسه يعمل في طريق واضح وميدان مفتوح للإبداع، لا سيما المعلمين الوافدين للمملكة، فإن هذا البرنامج يساعدهم على تحقيق الأهداف التعليمية بشكل أفضل، وكذلك يعطي للإدارة والقادة التربويين قاعدة بيانات إلكترونية لتساعدهم على اتخاذ القرارات التربوية الناجحة.

كما يعطي البرنامج وضوحاً في الرؤية الميدانية الواقعية، ويبين مواطن الخلل والتقدم، بشكل علمي وأكاديمي، كذلك يقسم الطلاب إلكترونياً إلى فئات (متفوق – متأخر – عادي) حسب الفروق الفردية؛ لذا يساعد على وضع خطط علاجية حسب حالة الضعف التي يكشف عنها البرنامج.

وتابع العضيب أن البرنامج يوجه الطالب المتفوق إلى برامج وأنشطة أعلى، ويتابع معهم رائد النشاط وفق تميز كل منهم، ويشرك متخصصاً معه بإشراف إدارة التطوير والإشراف، وأيضاً يعطي ولي الأمر صورة واضحة عن مدى تقدم الطالب بشكل دوري، ويربط المنزل مع المدرسة بشكل فعال.

وكذلك يؤمن البرنامج بيئة تنافس إيجابية بين المعلمين لتحقيق نسبة نتائج تعليمية عالية؛ كون البرنامج يعطي نسباً مئوية ومقارنة بين أداء المعلمين بين الفصول وبين الصفوف، بحسب النتائج التعليمية، وتوزع نتائج التقييم في نهاية كل وحدة دراسية على كافة المعلمين، وتعتمد الاختبارات البنائية بعد دراستها فنياً ولغوياً من قبل قائد المدرسة، ويتم إصدار قرار تشكيل لجنة اختبارات التقييم، ولجنة تصحيح تراعي عدم تصحيح المعلم للصف الذي يدرس فيه.

تعتمد خطوات التنفيذ في عقد ورشة عمل لكل مادة، بإدارة المشرف التربوي، ويشارك فيها جميع معلمي المادة الواحدة، وكل صف على حدة لتحليل محتوى المادة، وتنفيذ اختبارات تشخيصية في الأسبوع الأول من الدراسة وفق اختبار يضعه المشرف يشمل كافة المهارات والمعايير، وتنفيذ اختبار بنائي أول في نهاية تدريس الوحدة الأولى يضعه المشرف، ولا يتدخل المعلم باختبار مادته، ولا يصحح الأوراق ويبلغ الطلاب والأولياء بموعده ونتائجه.

وتدرس النتائج وتحلل وفق البرنامج الإلكتروني؛ لتحديد النسب المئوية وتحديد مستوى الطلاب، واتخاذ القرارات التربوية والإدارية على ضوء التحليل، مثل خطط علاجية للضعاف، ومناشط عالية للمتفوقين، ويزود المعلمون بنتائج التقييم والنسب المئوية للمخرجات التعليمية، ويوزع كشف بالمهارات للوحدة الثانية، وتستمر متابعة المعلمين لتنفيذ المهارات المطلوبة، كما ينفذ اختبار بنائي ثانٍ وتدرس نتائجه، وتتم المقارنة مع الاختبار الأول، وتتم المعالجة واتخاذ ما يلزم على ضوء التحليل، ويستمر التقييم وكافة إجراءات التقويم إلى نهاية الفصل الدراسي.