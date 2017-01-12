 ماذا تعرف عن الوقود الأحفوري؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تعرف عن الوقود الأحفوري؟

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ماذا تعرف عن الوقود الأحفوري؟

تواصل ـ وكالات:

كثيراً منا يسمع عن الوقود الأحفوري، لكن القليل هم من يعرفون أهميته، وماهيته، وأسهل تعريف له، أنه وقود يتم استخدامه لإنتاج الطاقة، ويستخرج من المواد الأحفورية، كالفحم الحجري، والفحم النفطي الأسود، والغاز الطبيعي، ومن البترول.

يتميز الوقود الأحفوري بامتلاكه كثافة طاقة عالية وبسهولة نقله وتخزينه، وإذا عولج بتروكيميائياً يمكن الحصول على أنواع مختلفة من الوقود الذي يستخدم في المحركات، والطائرات، والسفن، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية.

ولعدة قرون، اعتمدت البشرية على الوقود الأحفوري الذي يتميز بخصائص، منها سهولة نقله وتخزينه، لكنه تسبب في تغيرات مناخية حادة لكوكب الأرض.

لكن من سيئات احتراق الوقود الأحفورية: تلوث الهواء، والتسبب في الاحتباس الحراري، الناتج بدوره عن غازات تغلف المجال الجوي وتمنع الانعكاس الحراري، الصادر عن الأرض من انتقاله إلى خارج الكوكب؛ مما يسبب ارتفاعاً في درجات حرارة الأرض، ويزيد التصحر والجفاف.

لذلك دعت مجموعة من العلماء والاقتصاديين في بيان تزامن مع ‘‘يوم الأرض‘‘ في أبريل 2015م، إلى ضرورة إبقاء ثلاثة أرباع احتياطيات الوقود الأحفوري في باطن الأرض، إذا أريد للإنسانية أن تتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ، حتى لا ترتفع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، وهي ‘‘الحد الآمن‘‘ المتفق عليه من قبل الحكومات‘‘.

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