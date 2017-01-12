«الصحة» تقرر تشغيل 10 مستشفيات بعد الوقت الرسمي

تواصل – الرياض:

في محاولة منها لتقديم خدمة أكبر للجمهور، قررت وزارة الصحة، تشغيل 10 مستشفيات تابعة لها، خارج أوقات عملها الرسمية؛ تبعاً لشراكتها مع الجمعية الخيرية لعلاج المرضى ‘‘علاجي‘‘.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشعل الربيعان، أن الوزارة تعتزم توسيع الشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية لعلاج المرضى ‘‘علاجي‘‘، لتشغيل مستشفيات وزارة الصحة خارج أوقات عملها الرسمية، ويشمل ذلك أكثر من عشرة مستشفيات في مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب ‘‘مكة‘‘.

وأبان: أن الوزارة ترحب بالجمعيات الخيرية المتخصصة في المجال الصحي؛ لبناء شراكة معها لتساهم في تمكينها من نشاطها، وتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها في المجتمع.

من جهة أخرى، وجه أمس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بضرورة تخصيص 25% من إجمالي عدد المراكز الصحية العاملة للعمل من الثامنة صباحاً حتى الـ11 مساءً، إضافة لجدولة عمل عيادات التطعيم والأسنان ورعاية الحوامل ابتداء من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساءً؛ وذلك تبعاً لتغيير مواعيد عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى أهمية استمرار ساعات الدوام الرسمي بها؛ لتخفيف الازدحام على أقسام الطوارئ بالمستشفيات.