 وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل | صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تواصل – الدمام:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات، وهي كالتالي:

1 مدير عام إدارة المشاريع /الثالثة عشرة
2 مدير عام التطوير الإداري /الثالثة عشرة
3 كبير مهندسين معماريين /الثانية عشرة
4 كبير مهندسين مدنيين /الثانية عشرة
5 مدير وحدة المراقبة الداخلية /الثانية عشرة
6 مدير إدارة المتابعة/الثانية عشرة
7 مدير إدارة تقنية المعلومات /الثانية عشرة
8 مدير إدارة الصيانة /الثانية عشرة
9 مهندس ميكانيكي مشرف /الحادية عشرة

وعلى الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: nsalmulhim@uod.edu.sa

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