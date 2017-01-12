وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تواصل – الدمام:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات، وهي كالتالي:

1 مدير عام إدارة المشاريع /الثالثة عشرة

2 مدير عام التطوير الإداري /الثالثة عشرة

3 كبير مهندسين معماريين /الثانية عشرة

4 كبير مهندسين مدنيين /الثانية عشرة

5 مدير وحدة المراقبة الداخلية /الثانية عشرة

6 مدير إدارة المتابعة/الثانية عشرة

7 مدير إدارة تقنية المعلومات /الثانية عشرة

8 مدير إدارة الصيانة /الثانية عشرة

9 مهندس ميكانيكي مشرف /الحادية عشرة

وعلى الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: nsalmulhim@uod.edu.sa