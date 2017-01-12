وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تواصل – الدمام:
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات، وهي كالتالي:
1 مدير عام إدارة المشاريع /الثالثة عشرة
2 مدير عام التطوير الإداري /الثالثة عشرة
3 كبير مهندسين معماريين /الثانية عشرة
4 كبير مهندسين مدنيين /الثانية عشرة
5 مدير وحدة المراقبة الداخلية /الثانية عشرة
6 مدير إدارة المتابعة/الثانية عشرة
7 مدير إدارة تقنية المعلومات /الثانية عشرة
8 مدير إدارة الصيانة /الثانية عشرة
9 مهندس ميكانيكي مشرف /الحادية عشرة
وعلى الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: nsalmulhim@uod.edu.sa