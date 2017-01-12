أطباء ألمان: الأقراص المنومة عواقبها وخيمة على صحة الأطفال

تواصل ـ وكالات:

حذّر علماء وأطباء ألمان من إعطاء الأطفال الصغار أقراصاً منومة كي ينعم الآباء بنوم هانئ، مؤكدين، أنَّ هناك تطوراً خطيراً في هذا التوجه حالياً، وذكرت وزارة الصحة المحلية بولاية بافاريا الألمانية، أن عدد الآباء الذين يعطون أطفالهم هذه الأقراص في زيادة مستمرة في الوقت الحالي.

وطالبت الوزيرة المحلية للولاية ميلاني هومل، بوقف هذا التوجه الخطير الذي يرصده أطباء الأطفال والعلماء؛ لعواقبه الصحية الوخيمة على الأطفال، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتعلق الأطفال بهذه الأقراص نفسياً، ويمكن أن تلحق أضراراً بأعضائهم الداخلية مثل الكبد والكُلى.

وحذر جوزيف كال، المتحدث باسم الرابطة الألمانية، من إعطاء أقراص التنويم للأطفال قائلاً: ‘‘يمكن أن تؤدي، حتى عند تناولها بجرعات محدودة، إلى توقف التنفس‘‘.