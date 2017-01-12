«نوكيا» تروِّج لهاتفها الذكي الجديد «Nokia 6»

تواصل – وكالات:

بعد ثلاثة أيام من إعلان شركة “إتش إم دي جلوبال” HMD Global التي تملك حقوق استخدام علامة نوكيا التجارية للهواتف المحمولة عن أول هواتفها الذكية، كشفت الشركة الفلندية نفسها، أن هناك المزيد من الإعلانات في شهر فبراير المقبل عن هاتفها الجديد.

وقالت ‘‘نوكيا‘‘ في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘فيس بوك‘‘: ‘‘إن هاتف الجديد “نوكيا 6” قادم إلى الصين، وهناك المزيد من الإعلانات يوم 26 فبراير 2017 عن خصائصه.

ولم تكشف نوكيا عن المزيد من التفاصيل، ولكن التاريخ المعلن عنه يتزامن مع بداية المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 بمدينة برشلونة الإسبانية.

وكان تقرير من موقع “ديجي تايمز” DigiTimes نُشر أواخر شهر ديسمبر الماضي نقل عن مصادر في الصناعة أن شركة HMD الفلندية تعتزم إطلاق هاتف ذكي في شهر فبراير المقبل خلال MWC 2017.

وأفاد الموقع المعني بشؤون التقنية، بأن الشركة تتعاون مع صانعي سلسلة التوريد في تايوان لإطلاق خمسة هواتف ذكية خلال العام الحالي.

كانت نوكيا، قد أعلنت العام الماضي رسمياً، أن علامتها التجارية ستعود إلى سوق الهواتف المحمولة مطلع العام المقبل، ولكن هذه المرة من بوابة نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد إتمام صفقة الترخيص التي وقعتها في وقت سابق من العام الحالي مع مواطنتها “إتش إم دي”.