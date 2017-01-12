دراسة: الترقية في العمل تصيب الموظف بأمراض نفسية وجسدية

تواصل – وكالات:

أكدت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة ستوكهولم، أن كثيراً من الموظفين يطمحون في الحصول على الترقية في عملهم، إلا أن هذه الترقية ربما تكون سبباً في إصابتهم بأمراض نفسية وجسدية.

وأشار الباحثون إلى أن الرجال والنساء الذين يصعدون السلم الوظيفي، ويحصلون على ترقيات في عملهم يشكون من اعتلال صحتهم، ويشعرون بالاكتئاب بعد تولي المسؤوليات الجديدة.

ووفقاً للدراسة، فإن هذه التأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 4 سنوات، ثم تبدأ الصحة بعد ذلك في التحسن مع تكيف الموظف مع دوره الجديد في العمل.

ودرس الباحثون حالة 1400 رجل و2000 امرأة في السويد، لم يحصل ثلثهم خلال 6 سنوات على أي ترقية، بينما حصل بعضهم على ترقية واحدة، وبعضهم الآخر على ترقيتين.

وطلب الباحثون من المتطوعين تحديد حالتهم الصحية العامة على مقياس يندرج من ‘‘جيد جداً‘‘ وحتى ‘‘سيئ جداً‘‘، فوجدوا أن الذين حصلوا على ترقيات سجلوا إصابتهم بعديد من الأمراض، وأن الرجال كانوا أكثر مَن عانى من مشكلات نفسية، أما النساء فكانت معاناتهن من الأمراض الجسدية أكبر بسبب ضغوط العمل.