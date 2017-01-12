جوجل تُنهي مشروع توصيل الإنترنت للمناطق النائية

تواصل ـ وكالات:

أنهت شركة “أكس” أحد فروع شركة جوجل، برنامجها للطائرات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير الإنترنت للمستخدمين في المناطق النائية من العالم، ووزعت أعضاء فريق “مشروع تيتان” إلى مشاريع أخرى.

واستحوذت جوجل على شركة “تيتان إيروسبيس” المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، في منتصف أبريل؛ لدعم مبادرتها الخاصة بتوفير الإنترنت في الأماكن النائية في العالم، “مشروع لون”.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن جالكين ميلر المتحدثة باسم “إكس”: إن الشركة ستركز بدلاً من ذلك على “مشروع لون”، الذي يصنع مناطيد قادرة على التحليق إلى ارتفاعات عالية؛ لتوفير خدمة الإنترنت من السماء.

وقالت ميلر: إن مشروع تيتان أُنهي خلال العام الماضي، لكنها امتنعت عن إعطاء تفاصيل أخرى، وذكرت أن بعض موظفي المشروع أعيد توزيعهم على أقسام أخرى ضمن “إكس”، بما في ذلك “مشروع لون”.