 بالصور.. إغلاق مستودعات تابعة لمحل حلويات شهير بحائل | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. إغلاق مستودعات تابعة لمحل حلويات شهير بحائل

0
بالصور.. إغلاق مستودعات تابعة لمحل حلويات شهير بحائل

تواصل – سعود الرفاع:

ضبطت بلدية حائل مستودعات غير مرخصة لمحل حلويات شهير، ومحلاً للمنتجات الشامية تدار من قبل عمالة أجنبية داخل عمارة سكنية للعوائل.

وأوضحت البلدية: أن العمالة تخزن المواد الغذائية والحلويات بطريقة مخالفة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها: مخالفات تجهيزات المبنى، وسوء حفظ المواد الغذائية، وتداولها بطريقة غير صحية، وتشغيل عمالة مخالفة، إضافة إلى وجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكدت بلدية حائل أنه تم إغلاق المستودعات، والتحفظ على المواد الغذائية، ومصادرة التالف منها، وتطبيق العقوبات الصادرة من لائحة الغرامات والجزاءات.

2017-01-12-photo-00000030 2017-01-12-photo-00000033 2017-01-12-photo-00000038 2017-01-12-photo-00000039 2017-01-12-photo-00000042

شاهد ايضا

«يا أغلى الأوطان.. كلنا جبران».. عبارة تزِّين قاعة اختبارات بمدرسة في المخواة

«يا أغلى الأوطان.. كلنا جبران».. عبارة تزِّين قاعة اختبارات بمدرسة في المخواة

جازان.. «بلدية بيش» تحذر المحال من بيع السجائر لصغار السن

جازان.. «بلدية بيش» تحذر المحال من بيع السجائر لصغار السن

«مياه حائل» لعملائها: تسديد الفواتير أو قطع الخدمة

«مياه حائل» لعملائها: تسديد الفواتير أو قطع الخدمة

تعليم وادي الدواسر توضح أسباب عدم قبول طالب ابتدائي

تعليم وادي الدواسر توضح أسباب عدم قبول طالب ابتدائي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>