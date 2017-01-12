بالصور.. إغلاق مستودعات تابعة لمحل حلويات شهير بحائل

تواصل – سعود الرفاع:

ضبطت بلدية حائل مستودعات غير مرخصة لمحل حلويات شهير، ومحلاً للمنتجات الشامية تدار من قبل عمالة أجنبية داخل عمارة سكنية للعوائل.

وأوضحت البلدية: أن العمالة تخزن المواد الغذائية والحلويات بطريقة مخالفة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها: مخالفات تجهيزات المبنى، وسوء حفظ المواد الغذائية، وتداولها بطريقة غير صحية، وتشغيل عمالة مخالفة، إضافة إلى وجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكدت بلدية حائل أنه تم إغلاق المستودعات، والتحفظ على المواد الغذائية، ومصادرة التالف منها، وتطبيق العقوبات الصادرة من لائحة الغرامات والجزاءات.