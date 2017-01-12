ملك إسبانيا يبدأ زيارة رسمية إلى الرياض السبت المقبل

تواصل ـ الرياض:

قالت السفارة الإسبانية في المملكة، اليوم الخميس: إن ملك إسبانيا فيليب السادس سيبدأ زيارة رسمية للمملكة بعد غدٍ السبت تستغرق 3 أيام؛ تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ.

وأوضح السفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، في بيان رسمي، أن وفداً رسمياً رفيع المستوى يُرافق الملك يضُم: “وزير الخارجية والتعاون ألفونسو داستيس، وزير الأشغال العامة والنقل اينيغو دي لاسيرنا، نائب وزير الدفاع أغوستين كوندي باخين، وزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويسا بونثيلا غارثيا، وزير الدولة للبنى التحتية والمواصلات والسكن خوليو غومث بومار”، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية.

وتستورد المملكة منتجات إسبانية بـ 770 مليون دولار سنوياً، وتم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين بـ 5 مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين، ويتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين 3.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.