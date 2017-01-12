«يا أغلى الأوطان.. كلنا جبران».. عبارة تزِّين قاعة اختبارات بمدرسة في المخواة

تواصل – سلطان السهيمي:

أطلقت مدرسة الأمير محمد بن سعود بمركز الجوة في محافظة المخواة، اسم البطل “جبران عواجي” على إحدى قاعات الاختبار؛ عرفاناً بدوره البطولي، وإيماناً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها لهذه البلاد الطاهرة.

ووضعت المدرسة صورة البطل “جبران” تحت عنوان: “يا أغلى الأوطان.. كلنا جبران” على ملصقات اللجان التي تصدرتها عبارة “بيعة وولاء”.

وقال قائد المدرسة عبدالله شاكر العمري: إن الهدف هو ربط الطلاب بتضحيات هؤلاء الأبطال من رجال الأمن والجنود المقاتلين والمرابطين على الحدود الجنوبية، وبذلهم النفس والنفيس والذود بأرواحهم ودمائهم عن حياض بلاد الحرمين.

وأضاف العمري: ليستشعروا بذلك حجم البذل والعطاء الذي يقدمه هؤلاء الأبطال لتقديم الدعم المتواصل لهم، والدعاء المستمر بأن يحفظ الله عقيدتنا، وقيادتنا، وأمننا، وحدودنا، وجنودنا من كل شر ومكروه. وشكر العمري رائد النشاط الأستاذ محمد علي الغامدي، والأستاذ منصور العمري على الجهود التي يقومون بها في ترسيخ دور النشاط الطلابي في جميع المناسبات.

من جهته، شكر مدير مكتب التعليم بالوسط إبراهيم الدربي العمري القائمين على هذه البادرة الوطنية الجميلة، مبيناً أن ذلك جاء استشعاراً لهذه المدرسة ولمدارس المحافظة لدورها الوطني وإطلاق أسماء الأبطال الذين يذودون عن أمن الوطن ومقدراته وممتلكاته على قاعات الاختبارات ما هي إلا رسالة صريحة أن الوطن وقادة الوطن وأمن الوطن خط أحمر لكل من حاول العبث والتخريب.

وأوضح العمري: أن هذه المبادرة تسهم في غرس حب الانتماء للوطن المعطاء في نفوس جيل المستقبل من طلاب المدارس؛ من خلال بيان الدور العظيم الذي يقوم به رجال الأمن في الداخل، وجنودنا البواسل على حدود الوطن، خاصة الحد الجنوبي، وفي ظل الأحداث الجارية، والإشادة بدور الأبطال شفى الله المصابين منهم، ورحم الشهداء.