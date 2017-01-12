فيروس خطير ينتشر في مدرسة أمريكية ويصيب ثلث طلابها

تواصل – ترجمة:

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن انتشار فيروس خطير في مدرسة ثانوية بولاية الينوي؛ مما أدى إلى إلغاء الدراسة لليوم الثاني على التوالي، بعدما أصاب نحو ثلث طلابها البالغ عددهم الإجمالي 2500 طالب.

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 800 طالب أُصيبوا بأعراض مشابهة لفيروس “نوروفيروس” الذي يصيب المعدة، ويتسبب في حالة إعياء شديدة قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج بشكل جيد.

وتوصي مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض بعدم عودة أي شخص مصاب بأعراض “نوروفيروس” إلى الأنشطة الطبيعية إلا بعد 48 ساعة من خلوه من أعراضه.

وذكرت الشبكة أن الدراسة توقفت في المدرسة الثانوية يومي الثلاثاء والأربعاء ووجهت النصيحة للآباء بإبقاء الطلاب داخل المنزل، وعدم السماح بتجمع مجموعات من الطلاب.

ونقلت عن مسؤول في المدرسة أن إدارة المدرسة أصبحت على وعي بإمكانية انتشار العدوى السبت الماضي عندما عجز 10 لاعبين من بين 14 لاعباً من فريق كرة السلة عن اللعب جراء المرض، كما أُصيب طلاب آخرون في رياضات أخرى بالمرض.

وذكرت أن المدرسة فتحت أبوابها، الاثنين الماضي، لكنها اكتشفت حتى الساعة الـ10 صباحاً أن 800 طالب لم يحضروا مما أجبرها على وقف الدراسة الثلاثاء والأربعاء خوفاً من انتشار العدوى.

ويسبب الفيروس التهاب في المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى آلام في المعدة، وقيء، وإسهال، وتستمر الأعراض من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، وتشمل أعراض أخرى كالحمى، والصداع، وإعياء في الجسد.