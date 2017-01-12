الخُبز في أكياس البلاستيك.. مخاطر صحية بالجُملة

تواصل ـ خالد العبدلله:

تُشكّل عملية تعبئة الخُبز في أكياس البلاستيك هاجساً يؤرق مضاجع الجميع بشهادة جهات عدّة كجمعية حماية المستهلك، التي حذّرت من استخدام أكياس البلاستيك لما تحتويه من مواد ضارة تؤدي لخلل في هرمونات الجسم، وتؤثر على الكلى، والكبد، وتنشّط نمو خلايا سرطانية.

وهناك تحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتجنب تعبئة الأغذية الساخنة في أكياس بلاستيكية.

توجيهات مُلزمة

جهات عِدّة طالبت أن تكون عملية تعبئة الخبز الساخن في المخابز بالأكياس الورقية لإيقاف استنزاف “البلاستيكية” للصحة والمال، حيث ألزمت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة تبوك، جميع مخابز التميس باستخدام الأكياس الورقية كبديل للبلاستيكية.

حملات توعوية

وحرصت الأمانة على تنظيم حملة توعوية شملت جميع مخابز التميس في أحياء المدينة وتوزيع 2000 كيس ورقي لتكون نموذجاً للأكياس التي سيتم إلزام المخابز بها.

الرياض والفريق الاستشاري لصحّة البيئة

ويظهر اهتمام أمانة منطقة الرياض بالقضية الخاصة بالبلاستيك المُستخدم في العبوات والمغلفات الملامسة من حيث أنواعها وخصائصها في تحمل درجات الحرارة المرتفعة، وتفاعل الفريق الاستشاري لدى الإدارة العامة لصحة البيئة، الذي نادى بضرورة تشجيع وتوعية المستهلكين وأصحاب محلات التغذية “المخابز والمطاعم وما في حكمها” باستخدام العبوات الكرتونية للأغذية الساخنة.

ودعا الفريق إلى استخدام الأطباق والأدوات البلاستيكية الأخرى التي عليها علامة الشوكة والكأس والتي تعني مأمونيتها عند الملامسة مع الغذاء والشراب.

وشدّد الفريق على أهمية الحد من استخدام لفائف الألمنيوم في تغليف الأغذية بحالتها الساخنة خاصةً الأغذية الحامضية، مع مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة للتنسيق مع الجهات المعنية بمصانع البلاستيك لوضع بنود معلومات كافية على المنتجات البلاستيكية المستخدمة في تحضير وحفظ وتداول الأغذية ليتسنى للمراقب والمستهلك تمييزها خاصةً التي تُستخدم مع الأغذية الساخنة، مع التأكيد على وضع عبارة تحذيرية على المنتجات غير المخصّصة للاستعمالات الغذائية.

بلديات المملكة وإنهاء حِقبة “البلاستيك”

في شمال منطقة عسير ألزمت بلديتا تنومة والنماص المخابز باستخدام الأكياس الورقية، ومنع استخدام البلاستيكية التي تتفاعل مع الخبز، فيما أقرّ المجلس البلدي في طبرجل، بأن يتم التعميم على المخابز باستخدام الأكياس الورقية بدلاً من البلاستيكية، حيث نظّمت إدارة الرقابة الصحية مع البلدية حملة لتوعية المستهلك بالطرق الصحية من خلال ملصقات تعريفية داخل المخابز.

وجاءت توجيهات رئيس بلدية الخرج، المهندس أحمد البكيري، لإدارة صحة البيئة بالبلدية بإلزام المخابز والأفران بوضع وتداول الخبز في “أكياس ورقية”، كما أطلقت وحدة الرقابة الصحية بصحة البيئة بالمجمعة الحملة التوعوية التثقفية باستبدال المخابز الأكياس البلاستيكية بالورقية، فيما أعلنت أمانة الأحساء استبدال البلاستيكية بالورقية قبل 4 أعوام.