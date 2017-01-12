«التنمية الاجتماعية»: تسليم الطفلة «دارين» لأمها خلال ساعات

تواصل – سعود الخالد:

كشفت والدة الطفلة المعنفة، “دارين” تفاصيل جديدة حول حادثة تعنيف طفلتها التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعرب عن شكرها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أنقذتها.

وقالت أم دارين في اتصال هاتفي مع برنامج “إستديو الإخبارية”، اليوم الخميس: “أملك تقارير طبية، وإثباتات بتعنيف زوجي لي، وبعد إنجاب دارين بأسبوع أخذ البنت بالقوة وكان يعنفها وعمرها أسبوع واحد”.

وأضافت قائلة: “والد طفلتي أرسل لي فيديوهات يهددني فيها بقتل ابنتي أو رجوعي إليه، وهناك تفاعل مشكور بعد انتشار مقاطع التعنيف”، مؤكدة أن مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طمأنوها أن طفلتها في أيدٍ أمينة.

من جهته، قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، عبدالحكيم الشهراني: إنه تم فحص دارين، وهي بأتم صحة، وستسلم الأم طفلتها خلال الساعات القادمة، سواء كانت في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.