مقتل جنديين روسيين خلال ملاحقة مسلحين في الشيشان

تواصل – وكالات:
قُتل جنديان روسيان في عملية أمنية، ليل الخميس، خلال ملاحقتهما مسلحين في منطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي.
ونقلت وكالات روسية، عن قوات الأمن قولها: ‘‘إن المجندين ينتميان إلى فرقة ‘‘قاديروف‘‘ رقم 46 بالجيش الروسي وهما من مواليد الجمهورية‘‘.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر أمني شيشاني قوله: ‘‘تم تنفيذ عملية خاصة بالقرب من قريتي كورتشالوي وغيلداغان في منطقة كورتشالويفسكي، جرى خلالها تصفية أربعة مسلحين، واعتقال خامس‘‘، مضيفاً أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف أشرف على العملية.