مقتل جنديين روسيين خلال ملاحقة مسلحين في الشيشان

ونقلت وكالات روسية، عن قوات الأمن قولها: ‘‘إن المجندين ينتميان إلى فرقة ‘‘قاديروف‘‘ رقم 46 بالجيش الروسي وهما من مواليد الجمهورية‘‘.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر أمني شيشاني قوله: ‘‘تم تنفيذ عملية خاصة بالقرب من قريتي كورتشالوي وغيلداغان في منطقة كورتشالويفسكي، جرى خلالها تصفية أربعة مسلحين، واعتقال خامس‘‘، مضيفاً أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف أشرف على العملية.