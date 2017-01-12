 مقتل جنديين روسيين خلال ملاحقة مسلحين في الشيشان | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل جنديين روسيين خلال ملاحقة مسلحين في الشيشان

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مقتل جنديين روسيين خلال ملاحقة مسلحين في الشيشان

تواصل – وكالات:

قُتل جنديان روسيان في عملية أمنية، ليل الخميس، خلال ملاحقتهما مسلحين في منطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي.

ونقلت وكالات روسية، عن قوات الأمن قولها: ‘‘إن المجندين ينتميان إلى فرقة ‘‘قاديروف‘‘ رقم 46 بالجيش الروسي وهما من مواليد الجمهورية‘‘.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر أمني شيشاني قوله: ‘‘تم تنفيذ عملية خاصة بالقرب من قريتي كورتشالوي وغيلداغان في منطقة كورتشالويفسكي، جرى خلالها تصفية أربعة مسلحين، واعتقال خامس‘‘، مضيفاً أن الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف أشرف على العملية.

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