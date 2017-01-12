مصادر بلوشية: إيران تمدد فترة اعتقال دعاة سنة وتهدد بإعدامهم

تواصل – قاسم المذحجي:

‏أفادت مصادر بلوشية أن السلطات الإيرانية مددت فترة اعتقال الداعيين: مولوي أمان الله البلوشي، وحافظ عبدالكريم كوهي، وقد هددت عناصر المخابرات بإعدامهما قريباً.

‏ونقل موقع حملة نشطاء البلوش، عن السجين الداعية مولوي أمان الله البلوشي، قوله: ‘‘تعرضت الأسبوع الماضي للتعذيب بواسطة سلك كهربائي لمدة خمس ساعات؛ كي اعترف أمام علماء أهل السُّنَّة في بلوشستان بأعمال لم أرتكبها»، مضيفاً أنه خلال التعذيب، قال لي أحد رجال المخابرات إن حكم الإعدام قد صدر ضدكما، ونحن ننتظر أوامر التنفيذ.

‏وتابع أمان الله: أن المحقق في مركز المخابرات بمدينة زاهدان، حاج آقا شاه نظري، يجدد فترة التحقيق معه كل شهر، ويمارس ضد المعتقلين أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. ‏وناشد الدعاة المعتقلين الشعب البلوشي في بلوشستان المحتلة، الدفاع عنهم، وتوصيل صوتهم للجهات الرسمية قبل فوات الأوان.

‏تجدر الإشارة إلى أن مولوي أمان الله البلوشي، وحافظ عبدالكريم كوهي، اعتقلا يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2015، ووجهت لهما المخابرات تهم تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحرس الثوري الإيراني، واغتيال شخصيات إيرانية، دون أن تسمح لهما بتوكيل محامٍ للدفاع عنهما.