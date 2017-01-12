سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6921.77 نقطة

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعاً بـ 27.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 6921.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغت عدد الأسهم المتداولة أكثر من 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، واتحاد الخليج، ومدينة المعرفة، ومجموعة السريع، والاتحاد التجاري، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: صدق، والعبداللطيف، وتبوك الزراعية، وبدجت السعودية، والدرع العربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.71% و2.61%.

أما أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وصدق، والأسمنت السعودي، وتبوك الزراعية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والدرع العربي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.