 رئيس إندونيسيا: المملكة أعادت حصة حجاجنا لطبيعتها بواقع 221 ألفاً | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس إندونيسيا: المملكة أعادت حصة حجاجنا لطبيعتها بواقع 221 ألفاً

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رئيس إندونيسيا: المملكة أعادت حصة حجاجنا لطبيعتها بواقع 221 ألفاً

تواصل – ترجمة:

قال الرئيس الإندونيسي “جوكو ويدودو”: إن المملكة رفعت حصة حجاج إندونيسيا لتصل إلى 221 ألف حاج بزيادة قدرها 52200 حاج، ما يعادل المعدل الطبيعي لحجاج إندونيسيا للأراضي المقدسة.

وأشار ويدودو في مؤتمر صحفي إلى أنه ومنذ 2013م كان بإمكان 168 ألف حاج إندونيسي فقط التوجه إلى الأراضي المقدسة بسبب توسعة الحرم، لكن الزيادة الأخيرة تعيد إلى إندونيسيا حصتها الطبيعية بالإضافة إلى 10 آلاف حاج.

ووفقاً لصحيفة “تيمبو” الإندونيسية، فإن جاكرتا ظلت تضغط من أجل زيادة حصتها في الحج منذ 2015م، حيث طلب الرئيس الإندونيسي خلال زيارته للمملكة في سبتمبر من نفس العام زيادة حصة بلاده في الحج، واستمر الضغط الإندونيسي خلال العام الماضي عندما التقى “ويدودو” بممثلين عن المملكة في الصين في سبتمبر 2016م.

وتتوقع الحكومة الإندونيسية قيام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة جاكرتا في مارس المقبل.

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