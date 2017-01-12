للهواة.. نصائح لتجنب مخاطر «رحلات السفاري» داخل صحراء المملكة

تواصل – سعود الخالد:

من أشد اللحظات صعوبة على هواة الرحلات البرية في صحراء المملكة أو ما يطلق عليها السفاري، هي أن يضل أحدهم الطريق، أو أن تعلق سيارته داخل الصحراء الشاسعة، وبالفعل وقعت حالات فقدان عديدة للبعض، فمنهم من فارق الحياة، ومنهم من تم العثور عليه في الوقت المناسب قبل وفاتهم.

وللرحلات وخاصة السفاري، أصول وترتيبات، فالحماس الزائد قد يؤدي إلى فقدان أنفس بشرية، لذلك أطلقت هيئة الاتصالات، خدمة تحديد مواقع الأفراد براً وبحراً من خلال توفير بيانات موقع الشخص المفقود عبر الأقمار الصناعية.

ويمكن للأفراد، مرتادي الرحلات خارج النطاقات العمرانية الاشتراك بهذه الخدمة عن طريق الذهاب إلى أحد المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد وفقاً للمواصفات المعتمدة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية.

كما قدم الدفاع المدني بعض النصائح التي يجب اتخاذها قبل هذه الرحلات البرية، مثل التوجه كمجموعات وليس كأفراد، وعدم الاكتفاء بسيارة واحدة، والتزود الكامل بالمياه، ووجود وسيلة اتصال، وأن يكونوا قدر الإمكان في نطاق خدمة شبكة الجوال، وأن يبلغوا عائلاتهم بالوجهة التي ينوون الذهاب لها وزمن الوصول المتوقع.