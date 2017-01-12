وزير لبناني لـ«إيران»: كُفِّي عن العالم العربي اتركيه وشأنه

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وجَّه وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، مروان حمادة، اليوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة للنظام الإيراني، مطالباً إياه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال “حمادة”: إن “إيران تسعى على الدوام للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وغيرها من الدول العربية، ورسالتنا لها كفي عن العالم العربي اتركيه وشأنه”، وفقاً لـ”مكة”.

ورأى الوزير اللبناني أن احتضان المملكة للبنان ووصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الحكم، أحبطا مساعي من كان يريد استمرار الفراغ الرئاسي، وجعل لبنان لقمة سائغة في المشروع الجديد الذي ينمو في الشرق الأوسط ويجتاح العراق وسوريا ويتوجه إلى لبنان عابراً نحو اليمن.

ووصف “حمادة” العلاقات السعودية – اللبنانية بأنها “ركن أساسي في كل التضامن العربي لإعادة الوفاق والسلام والاستقرار إلى العالم العربي على الخصوص والعالم الإسلامي عموماً”.