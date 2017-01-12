إسلام 45 وافداً من العاملين بمستشفيات «تبوك»

تواصل ـ واس:

أسفرت جهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك, بالإضافة إلى (11) محاضرة دعوية ألقاها الدكتور محمد بن عبد الله العكاس, خلال ثلاثة أيام, بمستشفيات المنطقة, وعدد من المراكز المهمة بها, عن دخول 45 رجلاً وامرأة الإسلام من الناطقين باللغة الإنجليزية.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمنطقة سعيد بن علي الغامدي, أن هذه الجهود تأتي بعد توفيق الله من تضافر الجميع في هذه المؤسسة الخيرية لخدمة الإسلام والمسلمين, وللدور المناط بها في دعوة المقيمين في المنطقة من غير المسلمين, والناطقين بمختلف اللغات.

وأشار الغامدي إلى أن المكتب يواصل نشر العلم الشرعي لمن اهتدى من المسلمين الجدد وفق كتاب الله وسُنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة وتأهيلهم ليكونوا دعاة في بلدانهم.

وأكد مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بتبوك أن من أهم الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها إلى جانب الدعوة إلى الله, التكامل الدعوي بينه وبين الجهات المعنية في نطاقه الجغرافي, والحرص على إعداد الدعاة والداعيات وتأهيلهم, وتفعيل دور طلبة العلم وأئمة المساجد والداعيات إلى الله للقيام بواجب الدعوة ، كما تتضمن الأهداف تطوير وتنويع الوسائل الدعوية والاستفادة من التقنية لخدمة الدعوة إلى الله.