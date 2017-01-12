الشمالية.. قوة الطوارئ تفتح باب القبول على رتبة جندي

تواصل – وكالات:

أعلنت قوة الطوارئ بمنطقة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 1438هـ، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل طوله عن 170سم، وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

وأكدت قوة الطوارئ، أن استقبال الطلبات سيكون في المقر الخاص في الحدود الشمالية، وستكون الأولوية للحاصلين على نسبة 90%‏ فأعلى، ويوم الأربعاء 20 / 4 / 1438هـ للحاصلين على نسبة 80% فما فوق، ويوم الخميس 21 / 4 / 1438هـ، للحاصلين على معدل أقل من 80%.‏